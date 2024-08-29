Названы имена сотрудников МО, обвиненных в коррупции и мошенничестве в 2024 году

В течение 2024 года в Министерстве обороны России в разное время задержали сразу несколько влиятельных сотрудников по подозрению в преступлениях, связанных с коррупцией и мошенничеством. РБК опубликовал имена подозреваемых по уголовным делам.

Первое громкое обвинение в Минобороны прозвучало 24 апреля в адрес бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вслед за Ивановым последовал еще ряд арестов. 14 мая начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его заподозрили в получении взятки в виде дома и участка общей стоимостью 30,5 млн за заказ на размещение военнослужащих, которых посылали учиться в Краснодарское высшее военное училище им. С. М. Штеменко.

Далее 17 мая последовало задержание генерала Ивана Попова, его обвинили в служебном подлоге и мошенничестве на сумму свыше 114 млн рублей.

22 мая состоялся арест замначальника Генштаба Вадима Шамарина. Его обвинили в получении взятки от гендиректора и главбуха пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей.

Через месяц и четыре дня — 26 июля — арестовали экс-замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова. Его обвинили во взяточничестве. По версии следствия, он необоснованно получил 29 млн рублей за заключение контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

1 августа компетентные органы арестовали главу «Военторга» Владимира Павлова по обвинению в хищении на сумму около 625 млн руб., из которых 400 млн оказались необоснованной наценкой.

Спустя еще 4 дня, 5 августа, следствие задержало директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его обвинили в хищении 30 млн рублей.

29 августа Следственный комитет задержал бывшего замминистра обороны Павла Попова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.