СК задержал замкомандующего Ленинградским военным округом за взятки в 20 млн руб

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере и уже задержан следователями, сообщает пресс-служба СК РФ .

По версии следствия, Муминджанов, будучи в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение ВС РФ, заключал незаконные договора с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону проведения СВО. Сумма таких договоров превысила 1,5 миллиарда рублей.

За содействие в подписании таких договоров он получил взятки в общей сложности на сумму более 20 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что у него и членов его семьи есть недвижимость в Москве и Воронеже на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В настоящее время генерал-майор уже задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения на время следствия. Законность покупки всего его имущества проверяется.

В 2024 году это далеко не первое задержание сотрудников Минобороны РФ по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. Ранее в Кремле прокомментировали аресты бывших сотрудников МО.