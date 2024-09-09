Reuters: в Сербии появилась «мини-Россия»

Из-за того, что в Сербию после начала СВО мигрировало большое количество граждан РФ, в стране образовалась «мини-Россия». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материал Reuters.

В ФРГ тоже релоцировалось довольно много россиян. Однако в Белграде обилие жителей РФ чувствуется сильнее, чем в Германии.

В сербском городе с населением около двух млн человек открылось большое количество предприятий, которыми владеют россияне. Так, в Белграде функционирует множество клубов, детсадов и даже медклиник. Мигранты из РФ покупают друг у друга продукты и товары.

По состоянию на середину 2023 года, около 30 тыс. россиян переехали в Сербию. Они получили там статус временно проживающих.

Ранее сообщалось, что благодаря российским специалистам Сербия в два раза увеличила экспорт IT-услуг. РФ заняла четвертое место по количеству инвестиций в экономику страны.