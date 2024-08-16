Благодаря специалистам из РФ Сербия в два раза увеличила экспорт IT-услуг

Благодаря релокации российских программистов Сербия увеличила в два раза экспорт услуг в области IT за период с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на «Ведомости».

Член кабинета министров Сербии Ненад Попович сказал, что Россия заняла четвертое место по количеству инвестиций в экономику его страны. На территории государства трудятся более 7,2 тыс. бизнесменов-граждан РФ. Всего они открыли около 2 тыс. фирм.

В Сербии россияне занимаются не только программированием, но и консалтингом, предоставляют услуги в IT-сфере. Благодаря приезду специалистов из РФ в 2023 году объем экспорта услуг в сфере информационных технологий увеличился почти на треть.

Ранее сообщалось, что из российского бюджета выделят еще 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний. Они выдаются по ставке 1-5%.