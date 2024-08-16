Из бюджета РФ выделят еще 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний

сегодня в 10:44

Мишустин: кабмин выделит 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний

Кабинет министров РФ выделит дополнительно практически 2,5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства России Михаила Мишустина.

Льготные займы от государства популярны у IT-компаний. Благодаря полученным из бюджета средствам фирмы смогут закончить проекты, над которыми работали.

Мишустин добавил, что размер субсидированной ставки — от 1% до 5%. Аккредитованные компании могут получить займ до 10 млрд рублей под не более 3%.

Компаниям выдают льготные кредиты на разработку IT-продуктов. Также средства можно потратить на приобретение программного обеспечения и лицензий, другие расходы.

Ранее сообщалось, что московские предприятия развивают информационные технологии. Благодаря им снижаются издержки и упрощается работа человека.