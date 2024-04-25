Столичные промышленники наращивают компетенции в ИТ

Промышленные предприятия Москвы активно развивают информационные технологии и предлагают современные решения для различных отраслей жизнедеятельности, которые позволяют сократить издержки и упростить работу человека, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Каждый год в столице открывается почти 150 производств. Они выпускают продукцию, которая полезна как жителям города, так и другим предприятиям.

«Один из столичных производителей оборудования для теплиц импортозаместил программу для управления тепличным оборудованием, которая позволяет дистанционно контролировать технологические режимы выращивания растений. С помощью программы, разработанной столичной компанией „ЛИС“, можно дистанционно организовывать полив, регулировать влажность и температуру внутри теплиц, а также количество углекислого газа, которым питаются растения», — поделился Овчинский.

Ранее такое программное обеспечение поставляли на российский рынок из Европы.

«Программа работает под управлением любой операционной системы и позволяет индивидуально настраивать интерфейс для просмотра данных и наладки оборудования. Управлять тепличными комплексами можно удаленно из любой точки мира», — заявил гендиректор компании Игорь Соколов.

В 2023 году предприятие первым в России разработало и запустило в производство полностью автоматический дезинфектор воды для тепличных комплексов. Вода очищается при помощи ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным эффектом.

Кроме этого, московский производитель промышленных роботизированных систем «Технорэд» получил лицензию от Минцифры РФ, которая подтверждает статус IT-компании. Такой статус в первую очередь подчеркивает важность роботизации для страны и ее влияние на рост ВВП через автоматизацию.

Паллетайзеры, роботизированные сварочные комплексы, манипуляторы и другие разработки компании применяют для автоматизации производственных процессов, а также для практического обучения студентов в учебных заведениях. Продукция предприятия пользуется популярностью у отечественных предприятий. Так, выпущенные в 2023 году промышленные роботизированные системы были установлены на более чем 80 фабриках и заводах страны.