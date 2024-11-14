Рэпера Noize MC* оштрафовали на 50 тыс рублей за дискредитацию российской армии
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Тверской районный суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Noize MC (Ивана Алексеева)* на 50 тыс. рублей за распространение ложной информации о действиях российской армии, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Музыканта признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
После начала специальной военной операции Иван Алексеев* раскритиковал действия российских властей и уехал из страны. В настоящее время артист живет в Литве.
Ранее фанаты раскритиковали Noize MC * за исполнение известной композиции «Ругань из-за стены» на украинском языке.
*Внесен в реестр иноагентов в России.