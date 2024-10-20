Поклонники захейтили Noize MC* за перепевку «Ругани из-за стены» на украинском

Рэпер Иван Алексеев*, известный как Noize MC, подвергся критике даже тех поклонников, которые покинули Россию после начала СВО, когда перепел собственную песню «Ругань из-за стены» на украинском языке, сообщает SHOT .

Поклонники считают, что у Noize MC* нет права петь свои хиты на украинском языке, так как его треки давно принадлежат им и изначально он посвящал именно им свое творчество.

«Это, на мой взгляд, уже полное свинство и так не должен делать ни один артист. Кто-то может сказать, что это его песни и он вправе делать с ними все, что захочет, но увы, это уже не так. Эти песни являются нашими, так как он их адресовал нам, своим слушателям и фанатам», — написал один из пользователей Сети в комментарии к ролику с концерта, где рэпер исполнил многими любимый хит на украинском языке.

Другим фанатам не понравилось то, что клавишный инструмент, за которым сидел исполнитель, украшал украинский флаг. Поклонники рекомендовали артисту отказаться от использования национальной символики любой страны.

*Внесен в реестр иноагентов в России.