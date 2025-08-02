Рэпер Tyga тайно выступил в Екатеринбурге на свадьбе олигарха за 64,3 млн руб

До визита в Москву американский рэпер Tyga тайно прилетел в Екатеринбург, где выступил на свадьбе сына медного олигарха за 800 тыс. долларов (64,3 млн рублей), сообщает Mash .

Американец согласился выступить на свадьбе 1 августа за большой гонорар в 500 тыс. долларов, как за стадионный концерт. Еще дополнительно 250–300 тыс. долларов нужно было на перелет, проживание и райдер.

В Екатеринбург Tyga с командой прилетели из Испании. Они заняли люксы самого дорогого отеля города — Hyatt, а ездили на Mercedes G-класса.

Это была свадьба сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Молодой человек женился на подруге детства. На торжество потратили не менее 100 млн рублей.

На празднике выступали Tyga и Xcho. Среди друзей семьи на торжестве заметили артистов Михаила Галустяна, Александру Ревва с женой, комика Романа Постовалова.

Всего было около 100 гостей. Их угощали морепродуктами, мясом и салатами. Также предлагали шампанское и вино в ценовом сегменте от 10 тыс. рублей за бутылку. Аренда ресторана и еда обошлись примерно в 1,6 млн рублей. Еще около 75 млн потратили на гонорары и райдеры артистов.

Также этой ночью рэпер Tyga прилетел в Москву. Он заселился в отель и поехал тусить в клуб. В субботу он выступит на концерте.