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Американский рэпер Tyga прилетел в Москву и отправился тусить в клуб

В районе 3 часов ночи в Москву прилетел американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон), сообщает SHOT .

Рэпер заселился в столичный отель Four Seasons, а потом поехал в клуб Secret Room. Там музыкант отдыхал, кутил и спел несколько песен на сцене.

В субботу Tyga отыграет сольный концерт в Москве. Он выступит на берегу пляжа-ресторана Речной.

Ранее известный стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) и рэпер Tyga устроили безумную вечеринку в Москве. Их сфотографировали около срип-клуба.