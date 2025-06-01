«Я не был в стрип-клубе»: стример Бустер «грязно» повеселился с рэпером Tyga

Известный российский стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) и популярный американский рэпер Tyga устроили безумную вечеринку в Москве 31 мая. Их запечатлели рядом со стрип-клубом, сообщает Mash .

Сам Бустер опроверг информацию о том, что он был в этом заведении. По его словам, он не ходит «в такие омерзительные места». При этом стример все же отметил, что они с рэпером устроили «грязную» вечеринку.

«Я не был в стрип-клубе, не хожу в такие омерзительные места, мы просто играли в Элиас», — сказал Бустер.

Однако очевидцы успели снять на видео, как накануне Бустер приехал на Ferrari в стрип-клуб, куда до этого прибыл рэпер Tyga в сопровождении девушек.

Затем стример в сопровождении 25 красоток поехал в гостиницу, где вечеринка продолжилась.

Между тем рэпер Tyga радуется, что в Сети говорят о его похождениях в Москве. Он пошутил, что после концерта готов снова пойти в стрип-клуб.

Ранее стало известно, что бустер задолжал российской налоговой 4,5 млн рублей. При этом в соцсетях Леонтьев хвастается роскошными автомобилями и покупкой квартиры в Москве.