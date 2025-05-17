Блогер Слава Бустер задолжал российской налоговой 4,5 лн рублей

Известный блогер Слава Бустер (Вячеслав Леонтьев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 4,5 млн рублей. При этом в соцсетях Леонтьев хвастается роскошными автомобилями и покупкой квартиры в Москве, сообщает SHOT .

На сегодняшний день долг Бустера перед налоговой составляет 4 млн 582 тыс. рублей. Приставы могут открыть исполнительное производство против блогера, если долг не будет погашен. При этом он рассказывает о дорогих покупках и хвастается ими в соцсетях.

Например, недавно блогер стал обладателем роскошного автомобиля Ferrari SF90, потратив на него 55 млн рублей. В прошлом году Леонтьев купил квартиру в Москве, стоимость которой может достигать 105 млн рублей.

В марте Слава подарил своей матери автомобиль BMW X3 стоимостью 8,5 млн рублей, а своей бабушке — Lamborghini. В 2023 году Бустер стал обладателем двух роскошных автомобилей: Audi R8 за 16 млн рублей и Mercedes-AMG G 63 за 28 млн рублей.

При этом квартиры и машины Леонтьев оформляем не на себя. На имя блогера оформлено 4 компании: компьютерные клубы, фирма по производству напитков и еды, а также компания, которая занимается продажей игровых девайсов.