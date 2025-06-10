Рекордное количество собак со всего мира собралось на выставке в Подмосковье

В минувшие выходные Московская область приняла у себя выставку «Россия 2025». Мероприятие объединило свыше 10 тыс. собак, что стало настоящим рекордом по количеству участников. На площадке можно было встретить представителей 266 различных пород, прибывших из 48 стран мира.

Редкие и экзотические породы, представленные на выставке

Фото - © Пресс-служба выставки «Россия 2025»

Вниманию посетителей были представлены как представители отечественных пород (русский той, русская цветная болонка, русская псовая борзая и другие), так и зарубежных, включая самые редкие. Среди них особенно выделялись: тыва-ыт — старинная аборигенная порода из Республики Тыва, находившаяся на грани исчезновения, однако ее удалось восстановить; чунцин — китайская аборигенная порода, также пережившая критический период на своей родине; тайский бангкеу — редкая порода родом из Таиланда; муди — венгерская пастушья собака, чуть не исчезнувшая после окончания Второй мировой войны; кисю — японская порода, практически неизвестная за пределами страны.

В этом году в выставке приняли участие 1150 дебютантов и 520 ветеранов, а самой опытной участнице мероприятия вскоре исполнится 14 лет.

Победители

В финале звание лучшей собаки первого дня и «Кубок РКФ 2025» завоевал американский кокер спаниель. В соревновании за «Кубок Москвы & Кубок городов-героев» победителем второго дня стал денди динмонт терьер. Особым событием этого года стал Национальный чемпионат среди собак отечественных пород «Слава России 2025», прошедший 7 июня. Победителем стала среднеазиатская овчарка. Этот чемпионат проводился впервые и собрал 456 участников со всей страны.

Активности выставки

Фото - © Пресс-служба выставки «Россия 2025»

Кроме традиционных рингов и оценки судей, посетители получили возможность ознакомиться с различными видами собачьего спорта: от пастушьей службы до танцев. Большой интерес вызвали мастер-классы по аджилити, где демонстрировались навыки преодоления препятствий.

Выставка также приятно удивила зрителей двумя новыми увлекательными дисциплинами: барнхантом и поиском трюфелей. Эти перспективные направления только начинают развиваться в России, но уже успели завоевать симпатии публики. В барнханте четвероногие участники демонстрировали свои природные охотничьи навыки, умело лавируя между тюками сена в поисках спрятанных грызунов. А в конкурсе по поиску трюфелей собаки, благодаря своему невероятному обонянию, успешно находили закопанные ценные грибы.

Кроме того, прошел традиционный конкурс юного хендлера, где юные участники до 17 лет демонстрировали мастерство в умении представить своих четвероногих друзей.

В оба дня выставки посетители имели возможность не только насладиться основным мероприятием, но и получить профессиональные консультации ветеринаров для своих питомцев абсолютно бесплатно. Также можно было посетить стенды партнеров, принять участие в лотереях, сделать памятные фотографии и приобрести товары для своих любимцев.