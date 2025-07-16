Разработчик kremlin.ru рассказал, как можно привлечь за экстремизм при поиске

Даже при полном доступе к устройству придется доказывать, что человек искал экстремистскую информацию осознанно, а не случайно открыл ссылку, сообщил РИАМО эксперт в области IT, главный разработчик сайта kremlin.ru , председатель комиссии в институте развития интернета Артем Геллер.

«Вопрос — насколько мы залезаем в права гражданина, в его личную жизнь. Но даже если мы берем такой срез, <…> то все равно технически фиксировать сам факт поиска и использования довольно затруднительно. Потому что, например, поисковые запросы, которые мы вводим в поисковиках, шифруются. Особенно если мы ищем через зарубежные сервисы», — сказал Геллер.

Он добавил, что сами формулировки этих запросов службы не смогут выделить отдельно. Но существует возможность доступа к самому компьютеру — прямого или непрямого.

«Когда устройство находится под контролем, мы можем посмотреть, что человек искал, что получал и что с этим делал. Но это уже полноценное вмешательство — нужен доступ к устройству. Есть еще важный момент: поиск ведь не равен доступу. Если я что-то искал — это не значит, что я это смотрел или использовал. Это просто запрос», — отметил эксперт.

Если человек получил доступ, нажав на ссылку, это не означает, что он хотел этим воспользоваться. Сбор доказательств по этим этапам тоже потребует отдельной работы.

«Режим „инкогнито“ также дает дополнительную серьезную защиту, которая сделает сбор доказательств и выявление доступов еще сложнее. Это и так сложно, а с этим будет еще сложнее. Но постоянно этим пользоваться неудобно — в приватных режимах формы не заполняются, и вообще это не самый удобный функционал. Поэтому на постоянной основе люди ими не пользуются», — рассказал специалист.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту, которые вводят штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в Сети экстремистских материалов и получение к ним доступа. Поправки в КоАП предусматривают ответственность за доступ к запрещенному контенту, в том числе с использованием VPN.