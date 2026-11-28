сегодня в 08:59

ВС РФ ударили по украинским локомотивам и электроподстанции

Этой ночью российские военные ударили дронами по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, морским судам противника, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Пострадала электроподстанция «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области. Этот объект обеспечивал работу украинских предприятий ВПК. Под удар попал и резервуар с горючим в населенном пункте Килия Одесской области, там хранили топливо для ВСУ.

БПЛА атаковали четыре ж/д локомотива в населенном пункте Синельниково Днепропетровской области, населенном пункте Коростень Житомирской области и населенном пункте Люботин Харьковской области. Эти поезда в стране использовали для перевозки вооружения и военной техники.

Еще пострадал сухогруз в Черном море южнее Одессы. Данный корабль доставлял на Украину грузы военного назначения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.