Растоптавший крест и хранивший порно с детьми блогер из Дагестана арестован

28-летнего дагестанского блогера, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов, заключили под стражу в столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений, а именно в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий; обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Против ареста он не стал возражать.

Находясь в Москве, блогер публично растоптал и оплевал христианский крест, записывая свои действия на камеру в прямом эфире. Депутат Александр Хинштейн обратился в правоохранительные органы и попросил наказать виновного по факту оскорбления чувств верующих.

Также установлено, что в 2022 году мужчина с помощью мессенджера отправил три видеозаписи с порнографическими изображениями детей.

Прокуратура контролирует ход расследования дела.