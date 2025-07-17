Таиланд признан самой опасной страной для туристов по числу травм

У отдыхающих наиболее частными травмами являются ушибы, вывихи и растяжения — на них приходится 48,39% всех обращений. Чаще всего подобные травмы фиксируются в Таиланде — 34,84% от общего числа случаев. При этом именно там зафиксирована самая высокая средняя стоимость лечения: 983 евро, сообщили РИАМО в онлайн-страховой компании «Лучи».

Это связано с высокой стоимостью госпитализаций при травмах, требующих операций. Основной причиной специалисты называют сочетание доступной аренды байков и употребления алкоголя. При этом доля травм у детей в Таиланде значительно ниже, так как они, как правило, находятся под присмотром родителей и не имеют свободного доступа к мототехнике. Среди детских случаев основными остаются заболевания — ОРВИ, грипп, фарингит, тонзиллит, бронхит, синусит, отит и болезни ЖКТ.

На втором месте в категории «травмы» стоит воздействие животных, насекомых и морских обитателей — 12,9% от всех несчастных случаев. Чаще всего такие происшествия фиксируются на Кипре (41%), в Тунисе (27%) и Турции (18%).

По данным страховщика, на долю переломов приходится 9,68% всех травм, открытых ран — 9,03%, травм мягких тканей — 7,1%. Травмы лица и инородные тела составляют по 3,87%, разрывы связок — 3,23%, а ожоги — 1,94%.

В компании также составили топ-5 стран по числу обращений: Таиланд — 34,84%; Турция — 16,77%; Индонезия — 8,39%; Шри-Ланка и страны Шенгена — по 6,45%; Грузия — 5,81%.

Как подчеркнул директор по развитию тревел-направления «Лучи» Виталий Калинин, наибольшая доля травм фиксируется в странах с пляжным отдыхом. По его словам, это связано с системой «все включено», доступом к алкоголю, наличием аквапарков и аттракционов.

«Чем старше турист — тем дороже будет стоить его травма в лечении. С возрастом требуются и более сложное лечение, и больше времени на восстановление. К примеру, доля травм у малышей (от 0 до 5 лет включительно) составляет всего 13,52%, в группе от 26 до 50 лет — 22,46%, а в пожилом возрасте (от 61 года) уже целых 32%», — пояснил Калинин.

Он добавил, что при оформлении страховки рекомендуется выбирать опцию «активный отдых». В таком случае страховой полис покроет непредвиденные травмы и заболевания, полученные во время занятий спортом или активного досуга.