Москва предлагает инвесторам 5 участков для возведения общественно-деловых комплексов в Коммунарке

На городские торги выставлены права на заключение соглашений о реализации пяти масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в районе Коммунарка, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь участков варьируется от 4,86 до 17,1 тысячи квадратных метров.

«Права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов можно выиграть на открытых аукционах. Начальная цена лотов — один рубль, а шаг аукциона — 100 тысяч рублей. Сейчас на торгах доступно пять земельных участков в Коммунарке для возведения общественно-деловых комплексов суммарной площадью свыше 550 тысяч квадратных метров. Заявочные кампании завершатся в период с 11 по 20 августа. Торги пройдут с 20 по 29 августа», — поделился Пуртов.

МаИП — особый статус, который могут получить, например, производственные, общественно-деловые, многофункциональные комплексы. Реализация подобных проектов позволяет развивать современную инфраструктуру и создавать рабочие места.

Земельный участок предоставляется победителю торгов в аренду в течение трех месяцев с момента заключения соглашения. Арендная плата на весь срок устанавливается в размере одного рубля в год.

В аукционах могут принять участие юридические лица, имеющие опыт возведения объектов капитального строительства от пяти календарных лет, а также подтверждение получения совокупной выручки в размере не менее 10% от объема планируемых инвестиций, указанных в извещении о проведении торгов.