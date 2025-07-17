Приехал помолиться: полицейские Татарстана со стрельбой скрутили пьяного у храма

Полицейские со стрельбой скрутили пьяного у храма в Татарстане

Посреди ночи около храма в селе Столбище в Татарстане полицейские со стрельбой скрутили пьяного мужчину, сообщает SHOT .

Очевидцы поделились, что полицейский патруль ночью подъехал к подозрительному авто, припаркованному возле церкви Казанских святителей. У силовиков возникло подозрение, что мужчина на водительском сидении был нетрезв.

У полицейских не получилось отвезти мужчину на медосвидетельствование, так как он начал буянить и материться. Неадекват заявил, что просто приехал помолиться в церковь.

На видео показано, как он ругается с полицейскими, орет прохожим, чтобы они «снимали этот беспредел» и не трогали его девушку, которая тоже находилась рядом.

В итоге пьяного мужчину скрутили с применением табельного оружия, была стрельба. Задержанного доставили в больницу.