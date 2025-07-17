Кругом вода: коровы оказались в ловушке в затопленном селе Якутии — видео

В затопленном якутском селе Хара-Тумул несколько коров оказались в ловушке на островке посреди разлившейся воды, сообщает RT .

Как рассказали жители в местных пабликах, животные стоят голодные. При этом непонятно, когда и как планируют спасать этих коров.

На видео показано, что коровы находятся на небольшом островке суши среди разлившейся воды, рядом расположен загон. Несколько животных стоят в воде.

После сильных дождей в реках в Якутии резко повысился уровень воды. Республику топит уже третий день. Спасатели экстренно эвакуируют жителей из домов в зоне затопления.