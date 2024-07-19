Растоптавший крест блогер из Дагестана хранил на телефоне порно с детьми

Дагестанскому блогеру, растоптавшему на камеру христианский крест, предъявили еще одно обвинение из-за того, что он хранил на телефоне порно с детьми, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Ранее на блогера завели уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Он растоптал и оплевал христианский крест в прямом эфире.

В рамках этого дела правоохранители провели обыски в доме у мужчины по месту его проживания. Там был найден мобильный телефон, на котором хранились порнографические фотографии и видеозаписи с участием несовершеннолетних.

На блогера завели еще одно дело за оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Следствие подаст в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Также расследуется причастность фигуранта к другим преступлениям, совершенным в Сети.