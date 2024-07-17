Блогер из Дагестана растоптал и оплевал христианский крест в прямом эфире

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Дагестанский блогер на стриме в Москве растоптал и оплевал христианский крест

12 июля в столице дагестанский блогер под ником «Хавьер» растоптал христианский крест, снимая это на камеру и транслируя в прямой эфир. На него завели уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве.

После содеянного мужчина извинился и сказал, что сделал это в целях «самозащиты». Но разгневанную общественность извинения блогера не устроили.

В правоохранительные органы по факту оскорбления чувств верующих обратился депутат Александр Хинштейн, который попросил наказать виновного в надругательстве над православными святынями.

Следствие оперативно установило личность мужчины, который топтал и плевал на христианский крест в ходе стрима, его задержали.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

В данный момент продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.