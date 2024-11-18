Раскрыта тайна загадочной смерти легендарного Брюса Ли

Испанские врачи спустя 51 год раскрыли тайну смерти легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. По словам медиков, причиной смерти звезды фильмов о боевых искусствах стала вода, сообщает Mash .

Как пишет Clinical Kidney Journal, Ученый мадридского института Присцилла Вильявалсо совместно с командой ознакомилась с данными вскрытия Брюса Ли и выяснила, что актер страдал от редкой болезни — гипонатриемии. При данном заболевании почки не могут самостоятельно выводить избыток воды из организма.

По мнению ученых, Брюс Ли скончался 20 июня 1973 года в результате скопления большого количества жидкости в голове. В одном из своих интервью актер заявил, что пьет очень много воды, так как она его вдохновляет.

Таким образом многочисленные версии смерти смерти Брюса Ли, в том числе от действия гангстеров или таблетки от головы, не имеют под собой оснований.

Ранее следователи завершили расследование дела об убийстве известного советского певца и лидера рок-группы «Спасательный круг» Игоря Талькова. Обвиняемого в убийстве рокера допросили в Израиле.