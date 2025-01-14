«Райское яблоко для Евы»: депутат высказался о запрете продажи фастфуда детям

В школах было бы неплохо ввести дополнительный курс или факультатив по основам здорового образа жизни, уделяя особое внимание правильному питанию, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

«Конечно, в некоторых школах на предметах ОБЖ или биологии рассказывают о питании. Но это только верхушка айсберга, и, конечно, ребенок на 100% не усвоит информацию», — сказал Маликов.

Ранее в Государственную думу, Минздрав РФ и Совет Федерации поступило предложение от директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова об ограничении продажи фастфуда лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

«Идея заключается в аналогии с продажей алкогольной и табачной продукции. Рассматривая данное предложение, отмечу следующее: нужно не запрещать, а повышать культуру питания, подходить осознанно к выбору продуктов, объяснять, что такое еда, для чего она нужна, как та или иная еда влияет на организм. Это не вопрос запрета, а именно вопрос объяснения и обучения», — отметил депутат.

Маликов указал на то, что в некоторых странах идет не борьба с фастфудом, а популяризация здорового питания. Например, в Финляндии существует множество ресторанов, придерживающихся принципов здорового питания.

«Конечно, в Финляндии есть и популярна сеть Subway, но остальные фастфуды минимизированы. В Исландии фастфуд отсутствует: правительство прививает культуру здорового образа жизни. Если местные жители хотят фастфуд, то в сети ресторанов Metro из местных продуктов готовят блюда этой категории. Однако такая инициатива в России обречена на провал, поскольку запрет только усилит у подрастающего поколения соблазн получить то самое „райское яблоко для Евы“», — заключил он.