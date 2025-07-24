Радио «Судного дня» передало 9 странных сообщений после переговоров с Украиной

Радио «Судного дня» передало «кремлевский» и еще 8 сообщений после переговоров

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радио „Судного дня“», передала уже девять новых сообщений на следующий день после третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. В числе новых сигналов — слова «кремлевский», «пекинский» и «гималайский», следует из сообщения Telegram-канала «УВБ-76 логи» , мониторящего активность станции.

По данным ресурса, «Жужжалка» вновь вышла в эфир в четверг, 24 июля, в 12:23 по московскому времени. Сперва радиостанция передала слово «коммюнике», после — «пекинский», «краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф», «неудержимый», «нюхостих», «говенье» (последние три — в одном сообщении) и «кремлевский».

Накануне, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров. После них глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский выражал надежду, что Москва и Киев проведут четвертый раунд переговоров.

РИАМО подробно рассказывало, что такое радиостанция УВБ-76 «Жужжалка», где она находится и зачем нужна.