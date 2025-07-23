Мединский выразил надежду на четвертый раунд переговоров с Украиной

Глава российской делегации по урегулированию украинского кризиса, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогу третьего раунда возобновившихся прямых переговоров с Украиной заявил, что состоится и четвертая встреча сторон, сообщает газета «Известия» .

Сначала Мединский рассказал журналистам, как прошел третий раунд переговоров. Он отметил, что стороны успели обсудить в том числе обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также подвели итоги выполнения предыдущих договоренностей.

Вопрос о том, состоится ли четвертый раунд переговоров, Мединскому задал корреспондент Виктор Синеок.

«Мы надеемся, что состоится», — отметил журналисту Мединский.

Ранее сообщалось, что третий раунд мирных переговоров стартовал в 20:38 по московскому времени вместо заявленных 19:00, а завершился уже в 21:16.

По итогам переговоров Мединский также заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским должна тщательно готовиться и не может быть частью переговорного процесса. Такая встреча должна поставить точку в текущем конфликте подписанием документов.