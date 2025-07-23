Мединский: встреча лидеров России и Украины должна «поставить точку» в конфликте

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна «поставить точку», сообщает РИА Новости .

По его словам, для встречи лидеров двух стран нужно проработать условия соглашения и понять тему для обсуждения.

Мединский отметил, что встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена. По его словам, эту позицию российская делегация донесла до украинской.

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а „ставить точку“, подписывать. Понимаете?» — заявил помощник президента России.

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров предложил организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа этого года.

Переговоры с полным составом делегаций обеих стран начались в Стамбуле в 20:38 по московскому времени и завершились примерно через 40 минут. Третий раунд проходил в закрытом формате для журналистов.