«Жужжалка» в эфире: что известно о самой таинственной радиостанции мира

Что такое радиостанция УВБ-76 «Жужжалка», где она находится и зачем нужна, читайте в материале РИАМО.

Одной из главных тем для обсуждений конспирологов в конце августа стал внезапный выход в эфир УВБ-76 «Жужжалка» (The Buzzer) — самой таинственной радиостанции в мире. Она начала вещание еще в советские времена, а в последующие годы иногда передавала бессвязные наборы странных слов и цифр — однако сторонники теорий заговоров уверены, что сообщения «Жужжалки» предвещают некие масштабные геополитические события.

Когда появилась радиостанция УВБ-76 «Жужжалка»

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

Радиостанция УВБ-76, которую на Западе называют «Жужжалка», начала свое вещание на частоте 4625 кГц в Советском Союзе в 1980-х годах. В то время в эфир передавался лишь непрерывный шум, однако начиная с 1997 года на волнах УВБ-76 порой встречаются и голосовые трансляции. В частности, их фиксировали в 2002, 2006, 2010 и вот теперь в 2024 годах. Но это — редкое исключение.

«Жужжалка» работает строго 23 часа 10 минут в сутки, замолкая в период с 7:00 до 7:50. Она передает короткие, монотонные и повторяющиеся сигналы — жужжащие звуки длиной 1,2 секунды. На 1-1,3 секунды сигнал приостанавливается, а затем повторяется вновь. Таким образом, каждую минуту можно услышать 21-34 «жужжания». При передаче голосовых сообщений жужжащий сигнал пропадает.

Из открытых данных известно, что начиная с декабря 2015 года УВБ-76 использовала позывной ЖУОЗ, который в марте 2019 года сменился сразу на несколько новых позывных, наиболее частый из которых — АНВФ. Но в январе 2021 года и он сменился: теперь «Жужжалка» стала «представляться» позывным НЖТИ.

Где ловит УВБ-76 в России

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

Услышать УВБ-76 можно в любой точке не только России, но и всего мира, поскольку ее короткие волны достигают даже самых отдаленных районов. Но кто и зачем использует радиостанцию, до сих пор остается загадкой. Особенно таинственными выглядят непонятные фразы, числа или бессмысленные наборы слов, которые передаются на русском языке живым голосом и явно следуют какому-то формату.

Примеры таких слов — «брызгалка», «коломер», «заборчик», «землевед», «баулобык», «атолловый», «исступление», «коржобаян» или «дредноут». Крайне редко в эфире появляются и целые предложения — такие, как «агроном выходит за ворота» или «надувная спасательная лодка». Типичное сообщение «Жужжалки» выглядит так — оно было передано в 21:00 24 декабря 1997 года: «180 08 БРОМАЛ 74279914. Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Лариса. 74279914».

Любопытно, что в 1990-х годах, уже после распада Советского Союза», УВБ-76 стала работать лишь активнее. В частности, если до 1992 года слова и фразы в эфире радиостанции звучали раз в несколько лет, то затем они стали появляться все чаще: к примеру, в «нулевых» их слышали каждую неделю, а порой и ежедневно. 5 июня 2010 года «Жужжалка» внезапно замолкла на целые сутки, но утром 6 июня заработала вновь. А в 13:35 23 августа 2010 года в ее эфире появилось очередное странное сообщение: «УВБ-76, УВБ-76. 93 882 НАИМИНА 74 14 35 74. 9 3 8 8 2 Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна. 7 4 1 4 3 5 7 4».

Позже в том же августе «Жужжалка» замолчала вновь, а потом неожиданно вернулась в эфир. Причем радиолюбители услышали звуки, напоминающие шаркающие шаги в пустой комнате. В сентябре 2010 года в трансляции УВБ-76 появились отрывки из «Лебединого озера» Чайковского и странный звук, похожий на женский крик — а затем все прекратилось, кроме обычного монотонного жужжания.

19 сообщений от УВБ-76 в августе 2024 года

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29 августа 2024 года «Жужжалка» вновь вышла в эфир и передала несколько зашифрованных сообщений — для того, чтобы расшифровать их, пользователи собирают целые форумы. Ниже некоторые из них приведены по московскому времени:

11:44: «НЖТИ 09849 УЛУСОКОРМ 5470 9627»

11:52: «НЖТИ 65636 МОРЖОВЫЙ 3119 6315»

13:12: «НЖТИ 97118 БУРАН 6816 0243»

14:11: «НЖТИ 41182 ПАКОЛОТ 2874 5219»

14:26: «НЖТИ 76521 ЛИПИД 7268 6914»

15:43: «НЖТИ 57982 ВЕСЕЛЬЕ 7202 6932»

16:49: «НЖТИ 64879 ПУПСОСКОТ 1701 1440»

17:19: «НЖТИ 03442 ТАЙМОБОБР 8029 0724»

Конспирологи уверены: загадочные сообщения «Жужжалки» предвещают некие масштабные геополитические события. Однако ни подтвердить, не опровергнуть это никто так и не смог.

Где может находится радиостанция УВБ-76

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Откуда именно вещает радиостанция УВБ-76, доподлинно не известно — многие исследователи считают, что она находится либо в Псковской, либо в Ленинградской области (в районе деревни Керро Всеволожского района). Радиолюбители практически на 100% уверены, что до 2010 года «Жужжалка» вела эфиры из военного городка возле подмосковного поселка Поварово.

В августе 2010 года радиостанция на время прекращала вещание, а вечером 7 сентября у нее появился новый позывной — «Михаил Дмитрий Женя Борис» (МДЖБ). Радиолюбители объяснили это тем, что «Жужжалка» из Подмосковья могла переехать в Ленинградскую область. К слову, тот факт, что установить точное местоположение УВБ-76 никому не удается, выглядит очень странным.

Дело в том, что у радиолюбителей есть игра «Охота на лис», в рамках которой они легко пеленгуют и находят даже самые тщательно спрятанные передатчики. Поэтому в теории найти координаты «Жужжалки» можно было бы уже давно — но почему-то это не удается сделать, что только добавляет таинственности этой радиостанции.

В чем секрет радиостанции «Жужжалка»

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Насчет того, зачем работает загадочная радиостанция, сегодня существует множество версий. Одни гласят, что УВБ-76 поддерживает связь с атомными подлодками и контролирует пуски ядерных ракет, другие — более экзотические — говорят о том, что «Жужжалка» нужна для поиска и установления контактов с внеземными цивилизациями. В Великобритании выдвигалась версия, что радиостанция посылает сигналы, проверяющие, как далеко находится слой заряженных частиц — это якобы нужно для успешной работы радарных систем, обнаруживающих крылатые ракеты.

По другой теории, УВБ-76 своей работой просто занимает определенную частоту, не позволяя другим ее использовать. Некоторые западные эксперты утверждали, что «Жужжалка» — станция оповещения, необходимая для системы гражданской обороны и на случай катаклизмов, а принадлежит она якобы военным. Но доказать это не удалось.

Также существует любопытная версия о том, что УВБ-76 передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. В ее пользу говорит важный аргумент: если о том, кто передает сообщения, еще можно строить догадки, то данных о том, кому они могут быть предназначены, нет абсолютно никаких — ведь эфир «Жужжалки» может слушать кто угодно. Но есть и контраргумент: объем сообщений радиостанции слишком мал для передачи каких-либо важных инструкций секретным агентам за рубежом.

Наконец, конспирологи предполагали, что УВБ-76 может быть связана с так называемой системой «Мертвая рука». Якобы если по России нанесут ядерный удар, сигнал «Жужжалки» оборвется — и это станет сигналом к запуску ракет «судного дня». Но радиостанция уже не раз умолкала на время — а мировая война, к счастью, так и не началась. Поэтому и эта версия, скорее всего, далека от правды.