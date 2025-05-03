Работы по восстановлению электроснабжения в Рузе планируется завершить в ночь на 4 мая

В Рузском муниципальном округе продолжается работа над устранением последствий непогоды, из-за которой без электричества остался ряд населенных пунктов. Привлечено 11 бригад и 5 единиц техники ПАО «Россети». В ближайшее время планируется восстановить электричество в Таганово, Буланино и Старо, сообщила пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

Глава муниципалитета совместно с энергетиками лично посещает населенные пункты и информирует жителей о текущей обстановке и планах по восстановлению подачи электричества. На данный момент в двух населенных пунктах электричество отсутствует полностью, в четырех — частично. Работы предварительно ожидается завершить в ночь на 4 мая.

«Продолжаю объезжать населенные пункты без электричества. Вместе с руководителем местного отделения „Россетей“ Дмитрием Журавлевым приехал в Никольское на улицу Тополиную. Жители написали мне, что есть проблема — оборваны провода на ЛЭП. Привлек к работе бригаду специалистов. Все оперативно устранили. Подчеркну, о всех проблемных точках знаю. Все обращения жителей вижу. Работаем,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.