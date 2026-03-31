Работодатели стали вдвое чаще предлагать компенсацию проезда в 2025 г

Работодатели используют все больше инструментов для привлечения кадров, предлагая различные бонусы. Так, по итогам 2025 года более чем в два раза чаще (+116%) работодатели стали предлагать компенсацию проезда. На 38% чаще в предложениях присутствует предоставление парковки, на 37% чаще — подарки детям к праздникам, сообщила пресс-служба Авито Работы.

Компания представила новый инструмент, который помогает работодателям выделяться на фоне других и раскрывать преимущества в карточке вакансии. Дополнить предложения можно описанием, фотографиями и короткими видео.

Брендирование вакансий позволит работодателям усиливать HR-бренд и привлекать больше внимания потенциальных сотрудников — особенно в категориях с высокой конкуренцией за кадры. А для соискателей это возможность быстрее понять преимущества той или иной компании и выбрать наиболее подходящее место работы.

«Мы видим, что соискателям важно получать больше информации о работодателе уже на этапе просмотра вакансии — 78% соискателей читают блок о компании после просмотра креативов, а 98% тех, кто заходил на карточки вакансий с брендированием, взаимодействовали с контентом — читали описание компании и изучали преимущества. Это подтверждает, что формат помогает повышать узнаваемость HR-бренда и усиливает интерес к работодателю», — подчеркнул директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Компании могут добавить блок с ключевыми бенефитами для сотрудников. Среди них, например, могут быть транспорт до офиса, пенсионная программа, оплата занятий спортом, корпоративные бонусы и другое — полный список доступных преимуществ доступен в инструкции для клиентов.

«Брендирование вакансий оказалось удобным и быстрым в запуске инструментом — возможность составить четкое ТЗ и понятный процесс позволили нам быстро собрать креативы и оформить вакансии в едином стиле», — отметил руководитель отдела подбора персонала Hoff Филипп Старков.

Он добавил, что после запуска компания заметила рост эффективности: конверсия из просмотра в отклик увеличилась на 1,58–2,57% в зависимости от позиции.

«После публикаций брендированных вакансий заметно изменилось восприятие компании соискателями. Кандидаты стали воспринимать компанию как более современную, открытую и заботящуюся о своем имидже на рынке труда. Брендированные вакансии стали вызывать больше доверия, поскольку были продемонстрированы прозрачность и заинтересованность в привлечении квалифицированных специалистов. Более того, брендированная подача вакансий позволила соискателям лучше понять атмосферу внутри компании и оценить и повысить их доверие», — рассказала Директор Департамента по подбору персонала компании «Дороги и Мосты» (входит в Нацпроектстрой) Ольга Александрова.