Работа на износ: почему офисные сотрудники в России выгорают чаще других

Миллионы офисных сотрудников живут в ритме дедлайнов, бесконечных звонков и переписок, не оставляя себе времени на передышку. И все чаще это заканчивается эмоциональным истощением. По данным опросов, более половины россиян хотя бы раз уходили с работы, не выдержав психологического давления, а каждый третий может находиться в состоянии выгорания месяцами, иногда — годами. Об этом РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Что такое профессиональное выгорание

«С медицинской точки зрения профессиональное выгорание — это не просто усталость или плохое настроение. Это комплексное расстройство, возникающее при хроническом стрессе. Постоянное напряжение приводит к сбоям в работе нервной и эндокринной систем, нарушает сон, обмен веществ, снижает иммунитет. Человек теряет концентрацию, становится раздражительным и апатичным, а привычные обязанности кажутся непосильными. Со временем накапливается физическое истощение, появляется чувство бессмысленности труда — типичные симптомы того, что организм исчерпал свои ресурсы», — сказала психотерапевт.

Наибольший риск выгорания — у офисных работников и руководителей. Именно они чаще других оказываются между двух огней: требовательным начальством и ожиданиями команды. К этому добавляются постоянные коммуникации, дедлайны, высокие стандарты и необходимость быть «в ресурсе» даже тогда, когда сил больше нет. При этом большинство сотрудников признаются, что не чувствуют поддержки. Семь из десяти не решаются говорить с руководством о своем состоянии, опасаясь непонимания или осуждения, а реальную помощь получают лишь немногие.

Причины выгорания

Если спросить работников, что вызывает выгорание, чаще всего называют перегрузку и переработки. Но в реальности главными причинами становятся не столько количество задач, сколько их эмоциональный фон — отсутствие признания, чувство неопределенности и нарушенный баланс между работой и личной жизнью. Когда человек не видит перспектив и не ощущает, что его труд замечают, внутренние ресурсы иссякают быстрее. Хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, который при длительном действии разрушает нервную систему, провоцирует скачки давления, сердечные и желудочные проблемы.

«Женщины страдают от выгорания чаще мужчин, а с возрастом риск только растет. Особенно уязвимы специалисты 35–45 лет — именно в этом возрасте на человека ложится максимальная нагрузка: работа, семья, кредиты, ответственность. При этом те, кто решается „остановиться“, нередко делают это радикально — каждый второй увольняется. Для женщин такой шаг более характерен: они чаще признают, что нуждаются в отдыхе и переменах», — добавила врач.

Последствия для бизнеса

Однако большинство продолжает работать на пределе возможностей, даже осознавая, что теряет здоровье. В организациях тема выгорания по-прежнему воспринимается как личная слабость, а не как системная проблема. Между тем последствия для бизнеса очевидны: текучка кадров, снижение вовлеченности, рост ошибок и падение продуктивности. Решение лежит на поверхности — дать людям возможность восстанавливаться. Гибкий график, дополнительные выходные, поддержка психолога, карьерное консультирование — все это работает лучше, чем постоянное «держись» и корпоративные тренинги о мотивации.

«Профессиональное выгорание — не индивидуальная слабость, а естественная реакция организма на хронический стресс и отсутствие восстановления. И пока трудовая культура будет поощрять работу на износ, проблема только усугубится. Признать свое истощение — не значит сдаться. Это, напротив, первый шаг к тому, чтобы начать снова дышать и вернуть себе силы жить, а не просто выживать на работе», — заключила Крашкина.

