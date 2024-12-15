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Путин поручил создать рабочую группу после двух кораблекрушений у Керчи

Президент России Владимир Путин провел экстренные совещания с руководителями ведомств после инцидента с двумя танкерами в Керченском проливе, по его поручению будет создана рабочая группа для ликвидации последствий происшествия, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Глава государства заслушал ситуационные отчеты от министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководителя МЧС Александра Куренкова и вице-премьера Виталия Савельева.

В результате совещаний было принято решение о формировании специальной группы под руководством Савельева для устранения последствий происшествия. Также президент распорядился незамедлительно начать спасательную операцию в районе кораблекрушений.

По словам Пескова, вице-премьер Савельев возглавит новую правительственную группу, созданную по инициативе Путина. В состав группы войдут ранее названные министры. Основными задачами этого подразделения станут координация спасательной операции и устранение ущерба от утечки горючего.

Представитель Кремля подчеркнул, что специальное подразделение под руководством Савельева возьмет на себя весь комплекс мер по проведению спасательной операции и борьбе с последствиями топливной аварии.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что стало причиной возникновения шторма в Керченском проливе. По данным специалиста, непогоду будет бушевать в регионе еще 60 часов.

С тонущего корабля спасатели эвакуировали 13 человек. К сожалению, один из моряков погиб.