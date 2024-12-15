Тишковец: шторм в Керченском проливе продлится еще 60 часов

На сложные погодные условия в Керченском проливе влияет теплый сектор североатлантического циклона, штормовая погода в регионе сохранится в течение ближайших 60 часов, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Североатлантический циклон принес в регион Керченского пролива экстремальные погодные условия. Метеорологическая обстановка в воскресенье характеризовалась штормовым ветром силой 9 баллов по шкале Бофорта на побережье Крыма и Тамани, где скорость воздушных потоков варьировалась от 18 до 23 метров в секунду, вздымая волны высотой до 3 метров.

В самом проливе ситуация была несколько спокойнее — порывы достигали 15-17 м/с при волнении 1-2 метра, что соответствует 7-8 баллам. Эти суровые условия привели к серьезным происшествиям с двумя танкерами: «Волгонефть 239» получил повреждения, а «Волгонефть 212» раскололся и ушел под воду.

При температуре плюс 7 - плюс 10 градусов продолжаются ливни, а синоптики прогнозируют сохранение штормовой погоды на протяжении следующих двух с половиной суток.

Спасатели продолжают работать на месте двух кораблекрушений. По данным Mash, четверых моряков не могут найти. Предполагается, что они были в трюме и могли погибнуть.