Российский президент Владимир Путин поднял фронтовые 100 грамм на приеме в честь Дня Победы. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава государства поднял тост за поколение победителей, за торжество правды. В настоящее время Путин в Кремле принимает иностранных гостей, среди которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик и глава Республики Абхазия Бадра Гунба.

Президент РФ подчеркнул, что Россия никогда не делила Победу на свою и чужую, и всегда чтит память о боевом союзничестве.

Ранее на Красной площади в Москве завершился военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Затем Путин и иностранные лидеры возложили букеты красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

