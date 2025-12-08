Путин назвал главную задачу на 2026 год

сегодня в 17:34

Путин назвал улучшение рождаемости главной задачей на 2026 год

Президент России Владимир Путин заявил о продолжающемся снижении рождаемости в стране и поручил правительству подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции, обозначив эту задачу как «первую системную» на 2026 год. Во время выступления на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства признал наличие объективных причин, по которым ситуация развивается именно так, сообщила пресс-служба Кремля.

«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативные тенденции сохраняются, рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так», — сказал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан остаются ключевыми направлениями государственной политики.

«Это первая системная задача, которая стоит перед Правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики», — добавил глава государства.

Помимо этого, Владимир Путин поручил властям незамедлительно приступить к реализации программы структурного изменения и «обеления» отечественной экономики.

Ранее президент называл победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России.



