Путин потребовал срочного изменения и «обеления» экономики

Президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам поручил властям незамедлительно приступить к реализации программы структурного изменения отечественной экономики. Он также заявил о необходимости «системно обелить» национальный экономический сектор, сообщает РИА Новости .

Глава государства подчеркнул, что текущие условия требуют оперативных и решительных действий по трансформации экономической модели страны.

«Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров», — сказал Путин, добавив, что указанный план рассчитан до 2030 года.

Помимо структурных изменений, президент акцентировал внимание на необходимости «обеления» российской экономики, направленного на повышение прозрачности финансовых потоков, борьбу с теневым сектором и обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка. По его словам, такая задача стоит перед федеральным и региональными правительствами.

