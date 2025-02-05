Психотерапевт назвала основные причины усталости после общения с коллегами

Общение с коллегами иногда вызывает чувство усталости, и на это есть несколько причин, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Одной из них является эмоциональная нагрузка, особенно если разговоры связаны с конфликтами или обсуждением сложных вопросов. Такое взаимодействие требует значительных затрат энергии, что быстро приводит к утомлению», — сказала Крашкина.

Она отметила, что социальная динамика в коллективе также может быть сложной. Если вы работаете в окружении людей с разными характерами и стилями общения, это может быть утомительным, особенно для интровертов.

«Им бывает трудно находиться в больших группах или активно общаться, что вызывает быструю утомляемость. Негативная атмосфера на рабочем месте, например сплетни или критика, буквально „высасывает“ вашу энергию. Кроме того, обсуждение тяжелых тем, таких как проблемы в проекте или конфликты, может повысить уровень стресса», — рассказала специалист.

Крашкина уточнила, что недопонимание в общении тоже утомляет — постоянное разъяснение своих мыслей и идей требует дополнительных усилий и приводит к истощению.