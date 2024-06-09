Психолог Девятка назвала плюсы и минуса совместного сна с кошкой

Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка заявила, что у совместного сна с домашними питомцами в одной кровати есть как плюсы, так и минусы.

По мнению специалиста, близкий контакт с животными благоприятно влияет на психику, особенно у людей с высокой потребностью в тактильности. Рядом с питомцем человек будет чувствовать любовь, тепло и защищенность.

А вот если у хозяина кошки есть проблемы со сном, долго не получается уснуть или пробуждение наступает при малейшем шорохе, то лучше разделить спальные места.

«Есть люди, у которых проблемы со сном. И такие помехи (беспокойное поведение животного — ред.) мешают им заснуть или заставляют пробуждаться. В таком случае питомца обычно выставляют за дверь. Хотя не все кошки и собаки беспокойные, есть породы, которые могут под одеялом возле человека проспать всю ночь, не двигаясь», — добавила Девятка в интервью радио Sputnik.

Психолог отметила, что каким бы прекрасным не был домашний любимец, он все равно может представлять опасность для человека в виде токсоплазмоза. Врачи рекомендуют всем, у кого есть четвероногие друзья, время от времени проверяться на наличие паразитов в организме.

Ранее психолог Юлия Харитонова назвала отличия успешных людей от лузеров. Одним из важных факторов в успехе является умение налаживать общение с окружающими.