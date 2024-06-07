Психолог раскрыла, чем отличаются успешные люди от лузеров

Клинический психолог Юлия Харитонова рассказала о ключевых качествах, которые отличают успешных людей от неудачников, а также о том, как можно развить эти черты личности в себе, пишет «Секрет фирмы» .

Успешные люди понимают ценность упорного труда и дисциплины, в то время как неуспешные ищут кратчайшие пути и мечтают о мгновенных результатах. Развить дисциплину можно, составив список дел на каждый день, в котором будут как обязательные задачи, так и приятные активности, отметила психолог.

Также люди, которые добились в жизни успеха, осознают важность налаживания связей с окружающими, в то время как неудачники думают, что не нуждаются в других. Чтобы преодолеть страх перед сближением, психолог посоветовала научиться шутить над собой и рассказывать забавные истории.

Кроме того, успешные люди сохраняют фокус на своих задачах, даже когда сталкиваются с критикой. Неуспешные, напротив, пытаются спорить и доказывать свою правоту. Важно отделять обоснованную критику от необоснованной и превращать последнюю в конкретный план действий, резюмировала Харитонова.

Также к качествам успешных людей эксперт отнесла целеустремленность, умение подать себя, инициативность и стремление развиваться. Развитие этих навыков, по мнению Харитоновой, поможет добиться поставленных целей и стать успешным.