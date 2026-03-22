Просит донатить: уехавший из РФ актер «Интернов» упал на финансовое дно в Британии

Актер Дмитрий Шаракоис, который уехал из страны, упал на финансовое дно в Великобритании. Чтобы жить за границей, артист стал стримить и просить донаты у подписчиков, сообщает Mash .

Всего у него на твиче 41 тыс. подписчиков, а средний онлайн на эфирах около 115 человек. В основном Шаракоис играет в CS2, Minecraft и FC26. Он рассказывает, что жизнь за границей у него максимально экономная — денег еле хватает на аренду комнаты, покупку бичпакетов и самых дешевых продуктов. Воду он не покупает, а пьет из-под крана.

На стримах актер еще говорил, что активно вкладывает свои полученные копейки в скины — он уверяет, что это лучшее вложение. Еще н собирается потратить собранные деньги на покупку нового ПК и монитора (ему осталось собрать 150 тыс. рублей).

С кино дела у артиста обстоят не очень: в основном проектов нет, а те, что попадались, были либо мошенническими, так как денег не заплатили, либо мыльным пузырем. Но он открыт для предложений— иногда ходит на кастинги, даже российских проектов (онлайн).

До этого у Шаракоиса были контракты с Marvel и Disney на сериал Jambalaya, но актера из них вырезали. Еще он зарабатывал рекламой сайтов знакомств, попадал в ДТП, ломал ногу и был донором органов, чтобы заработать.

