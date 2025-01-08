Прощание с погибшим корреспондентом «Известий» проходит на кладбище в Донецке

В Донецке на кладбище «Донецкое море» проходит церемония прощания с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым, который погиб из-за удара FPV-дрона ВСУ, сообщает РЕН ТВ .

Проводить Мартемьянова в последний путь пришли коллеги, близкие и просто неравнодушные граждане, кого потрясла гибель корреспондента, который возвращался со съемок.

Мартемьянов попал под обстрел ВСУ на трассе Горловка — Донецк 4 января 2025 года. Известно, что он снимал репортаж обстрела представителями киевского режима мирных жителей в Горловке.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что видели информацию о гибели корреспондента, но точными сведениями об этом не располагают, поэтому отказались как-либо комментировать трагедию.