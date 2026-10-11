USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
GBP
Фунт стерлингов
112,30
-0.55 %

В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

Происшествия

Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что  судно было поражено с левого борта неизвестным снарядом, что вызвало пожар на борту.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.