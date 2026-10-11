В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

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Танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что судно было поражено с левого борта неизвестным снарядом, что вызвало пожар на борту.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Иран и Оман согласовали безопасные маршруты в Ормузском проливе.

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