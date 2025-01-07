УВКПЧ ООН отказалось комментировать гибель военкора «Известий» при ударе ВСУ

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ООН знают о том, что военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер от удара беспилотника. Об этом заявила представитель организации Элизабет Троссел, сообщает РЕН ТВ .

Однако она добавила, что у сотрудников УВКПЧ ООН нет данных об убийстве журналиста. По этой причине комментировать инцидент Троссел не стала.

«Мы в курсе сообщений об убийстве журналистов. Мы не располагаем информацией об убийстве, чтобы прямо комментировать», — сказала она.

Троссел подчеркнула, что у представителей этой профессии есть специальная защита. Журналисты должны иметь возможность выполнять работу и не бояться делать это.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР военкоры дали первые показания о смерти Мартемьянова. Инцидент произошел в субботу.

Дрон противника ударил по автомобилю с журналистами РФ на трассе Донецк-Горловка. Мартемьянов умер.