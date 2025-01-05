Пострадавшие при атаке дрона ВСУ журналисты дали показания

сегодня в 05:37

Пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты дали первые показания о гибели военкора «Известий» Александра Мартемьянова, сообщает РИА Новости .

«Ко мне в больницу приехал следователь Следственного комитета, взял у меня показания об обстоятельствах гибели Александра Мартемьянова», — рассказал корреспондент РИА Новости Максим Романенко.

Он отметил, что сотрудники Следственного комитета спросили обоих корреспондентов РИА Новости, которые были в машине, о деталях и обстоятельствах трагедии.

В субботу украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.