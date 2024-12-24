Прокуратура призвала жителей Подмосковья не вестись на провокации мошенников

На фоне совершения поджогов в различных городах Подмосковья прокуратура региона в Telegram-канале обратилась к жителям и призвала их не поддаваться на провокации мошенников.

В Московской области мошенники заставляют граждан поджигать банкоматы, машины полицейских, а также переводить деньги на «безопасные счета».

Так, 19 декабря в Реутове произошло возгорание автомобиля правоохранителя, который прибыл по вызову 80-летней пенсионерки, сообщившей о краже шубы. Поджог могла совершить 73-летняя местная жительница. Обе пенсионерки признались, что действовали по указаниям неизвестных, которые позвонили им и представились сотрудниками правоохранительных органов. Одна из женщин перевела мошенникам 200 тыс. рублей.

В тот же день 19-летний юноша поджег пиротехнику в отделении банка в Балашихе. В дальнейшем такие же противоправные действия совершили пенсионеры в Королеве и Химках. В результате был причинен вред имуществу.

В прокуратуре порекомендовали жителям не вступать в телефонные разговоры с неизвестными лицами, не сообщать им личную информацию и не переводить деньги на указанные ими счета. В ведомстве считают, что мошенники принуждают граждан к совершению поджогов или иного повреждения имущества, пользуясь их добротой и доверчивостью, а также неустойчивым психическим состоянием.

В ведомстве посоветовали жителям рассказать своим пожилым родственникам об уловках злоумышленников.