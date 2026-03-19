Прокуратура Москвы раскрыла, как мошенники заставили 15-летнего поджечь банкомат
Бабушкинская межрайонная прокуратура следит за расследованием поджога банкомата РоссельхозБанка в Москве. Она раскрыла детали инцидента, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
По предварительной информации, 15-летний подросток, как он сам рассказал, следовал инструкциям аферистов. Они общались с ним по телефону.
Подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат в отделении Россельхозбанка. Затем поджег его.
Подростку оказывают помощь врачи. За делом следит прокуратура.
Взрыв в отделении РоссельхозБанка на улице Менжинского произошел вечером 19 марта. Из отделения вышел подросток, и прозвучал взрыв. Оно получило сильные повреждения. Вход в банк превратился в груду металла и стекла. Внутри горел огонь. Подросток был завербован мошенниками.
