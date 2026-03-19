Отделение РоссельхозБанка в Москве взорвал 15-летний подросток
Фото - © Telegram-канал 112
Отделение РоссельхозБанка подорвал 15-летний подросток. По предварительной информации, его завербовали мошенники, сообщает «112».
Подросток пострадал. У него ожоги головы и осколочные ранения. Молодого человека увезли в больницу.
По данным Mash, в отделении вылетели стекла. Работников и клиентов банка эвакуировали.
Молодой человек вошел в отделение РоссельхозБанка на улице Менжинского, устроил поджог банкомата. Он ушел из здания прямо перед взрывом.
Ранее сообщалось, что отделение РоссельхозБанка было сильно повреждено. Вход почти превратился в груду стекла и металла. Внутри горел огонь.
