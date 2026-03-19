Мощный взрыв произошел в отделении РоссельхозБанка в Москве

сегодня в 17:14

Банкомат взорвали в отделении РоссельхозБанка в Москве

Банкомат взорвали в отделении РоссельхозБанка в Москве. Перед этим здание покинул мужчина, сообщает « 112 ».

После этого прогремел мощный взрыв. Подробности инцидента выясняют. На месте происшествия находятся сотрудники городских служб.

На опубликованной записи видно, что отделение РоссельхозБанка в Москве получило сильные повреждения. Вход в банк буквально превратился в груду стекла и металла. Внутри горит огонь.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

