Мощный взрыв произошел в отделении РоссельхозБанка в Москве

Банкомат взорвали в отделении РоссельхозБанка в Москве
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Банкомат взорвали в отделении РоссельхозБанка в Москве. Перед этим здание покинул мужчина, сообщает «112».
После этого прогремел мощный взрыв. Подробности инцидента выясняют. На месте происшествия находятся сотрудники городских служб.
На опубликованной записи видно, что отделение РоссельхозБанка в Москве получило сильные повреждения. Вход в банк буквально превратился в груду стекла и металла. Внутри горит огонь.
На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняется.
