«Продайте почку»: Хинштейн устроил разнос подрядчику школы с рухнувшим потолком

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил школу с рухнувшим потолком в поселке Новокасторное Касторенского района. Он посоветовал подрядчику, который отказался проводить восстановительные работы в учреждении, продать почку «или сразу обе», чтобы найти деньги на ремонт, сообщают «Курские известия» .

Ранее в спортзале Новокасторенской СОШ обвалился потолок, хотя капремонт в учебном заведении завершили только в 2023 году. Подрядчик не хотел проводить восстановительные работы и утверждал, что руководство школы «само виновато».

Во время личного разговора Хинштейн потребовал от главы строительной компании отремонтировать потолок к 1 сентября. На вопрос врио губернатора, есть ли у него деньги на эти работы и собственная квартира, подрядчик ответил, что средств не имеется, а жилье — ипотечное.

«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — сказал Хинштейн.

Ранее врио главы Курской области заявил, что коррупция в регионе достигла «высшей должностной планки».