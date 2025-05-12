Уровень коррупции в Курской области достиг «высшей должностной планки», заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале . Политик добавил, что людей, «один раз уже пойманных за руку», нельзя допускать к работе во власти.

По словам Хинштейна, в Курской области также составили список из более чем 70 сотрудников органов государственной власти и учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по «нереабилитирующим причинам».

«Каждому профильному заму „его“ список будет доведен. Отдельно будем отрабатывать и с главами», — написал Хинштейн.

Он также подчеркнул, что людей, ранее привлекавшихся к ответственности за противоправные деяния, нельзя допускать к государственной службе.

«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — добавил врио губернатора.

Ранее Александр Хинштейн заявлял, что через АО «Корпорация развития Курской области», фигурирующей в уголовных делах бывшего руководства региона, «прошли» десятки миллиардов рублей из бюджета.